Son Dakika Haberleri: Şenyayla bölgesinde terör operasyonu
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Şenyayla bölgesinde terör operasyonu

1 saat önce

Muş'un Şenyayla bölgesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.

Şenyayla bölgesinde terör operasyonu, System.String[]

Muş'un Şenyayla bölgesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçleri, Muş, Diyarbakır ve Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Üç ilin sınırında yer alan Şenyayla'da bulunan Seresipi, Eskar, Kozme ve Zengök bölgelerinde barınan terörist grupların tespit edilmesi üzerine, yerli üretim ATAK helikopterler tarafından belirlenen noktalar vuruldu. Helikopterlerle ormanlık alana özel birlikler indirilirken, özel birlikler havadan helikopterlerle kontrol altında tutuluyor. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

(İHA)

Muş, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
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