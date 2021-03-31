Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması - Son Dakika

Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması

31.03.2021 19:41

Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması Muş Valisi İlker Gündüzöz: "Bu sadece kamu hukukunun uygulanması açısından ve sorumlu idarenin belirlenmesi açısından ortaya konulmuş bir sınır düzenlenmesidir" Muş Valisi İlker Gündüzöz, Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesinin Muş sınırlarına...

Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması

Muş Valisi İlker Gündüzöz:

"Bu sadece kamu hukukunun uygulanması açısından ve sorumlu idarenin belirlenmesi açısından ortaya konulmuş bir sınır düzenlenmesidir"

MUŞ - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesinin Muş sınırlarına bağlanmasını değerlendirerek, "Bu sadece kamu hukukunun uygulanması açısından ve sorumlu idarenin belirlenmesi açısından ortaya konulmuş bir sınır düzenlenmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması kararıyla ilgili bilgilendirme yapan Vali İlker Gündüzöz, Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlandığını söyledi. Diyarbakır'la Muş ili arasındaki sınırların değiştiğini ifade eden Vali Gündüzöz, sınır değişikliği yapılırken hem Diyarbakır Valiliğinin hem de Muş Valiliğinin olumlu kanaatlerinin belirtilmesi üzerine illerin karşılıklı uzlaşmasıyla yeniden oluşturulmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiğini ifade etti.

"Sınırın Diyarbakır'dan geçmiş olması başlangıçta hatalı bir çizim"

Şenyayla bölgesinin Muş'la eklemlenmiş bir bölge olduğunu belirten Vali Gündüzöz, "Sınırın çizilmiş olması, Diyarbakır'dan geçmiş olması aslında başlangıçta hatalı bir çizim. Bu tarafa geldi. Bu mülkiyet haklarını ya da kadastral durumları, yayla kullanımlarını etkileyen bir durum değil. Bu sadece kamu hukukunun uygulanması açısından ve sorumlu idarenin belirlenmesi açısından ortaya konulmuş bir sınır düzenlenmesi. Burada bilindiği gibi bizim karakolumuz var. Karakolumuz bir yönüyle Muş ili hudutlarındaki kamu düzeninden sorumluydu, bir yönüyle de Şenyayla bölgesindeki bu illeri aşan karşılıklı düzensizliği ortadan kaldırmaya matuf daha çok karakolumuzun sorumluluk alanını nizami hale getirmeye matuf bir işlemdi ve bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten fiilen bu bölgenin güvenliğini sağlayan Muş iliydi ve coğrafi açıdan olması gereken şey norm düzlemine de yansımış oldu" dedi.

"İhtiyaç halinde Diyarbakır, Bingöl ve Muş bir arada da operasyon yapar"

Muş'un ve bölgedeki diğer illerin sürekli operasyon yaptığını kaydeden Vali Gündüzöz, "Gerektiği zaman bölge komutanlıklarının ve ilgili valilerin riyasetinde karşılıklı koordineli şekilde birden fazla ille operasyon yapılabiliyor. Bu düzen yine bozulmaz. İhtiyaç halinde Diyarbakır, Bingöl ve Muş bir arada da operasyon yapar ama sonuç itibariyle asli sorumluluk alan olarak Diyarbakır'daydı, şimdi Muş Valiliği ve Muş İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında. Muş, tek başına her zaman operasyon yapma kudretine, kabiliyetine sahip, donanımı yeterli ama gerektiği zaman biz farklı ilin eş güdümünde operasyon yapıyoruz ve burada da yapmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Mülkiyet hukuku ve kadastral durum açısından hiçbir şey değişmiyor"

"Burada bir takım yerleşimler var ama köy yerleşim yeri olarak somut, tüzel kişiliği olan insanları çok etkileyecek bir durum yok" diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öyle bile olsa mülkiyet hukuku ve kadastral durum açısından hiçbir şey değişmiyor. Bu özellikle il sınırının kamu otoritesinin kim olacağı konusunda bir belirlemeden ibaret. Ha Kulp Kaymakamlığı olmuş, Diyarbakır Valiliği olmuş muhatap, ha Muş Valiliği olmuş. Yani sonuçta değişen bir şey yok. Vatandaşımızın karşısında yine bizim valilerimiz ve kaymakamlarımız var."

Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması
Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması
Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması
Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması

İlker Gündüzöz, Diyarbakır, Kamu, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanması - Son Dakika


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