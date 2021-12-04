Son dakika haberleri! ŞENYAYLA'DA 'EREN KIŞ-11 ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN İSMAİL MORAY OPERASYONU'

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır-Bingöl'e sınırı bulunan Şenyayla bölgesinde, 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı.

MUŞ-Diyarbakır- Bingöl'e sınırı bulunan Şenyayla bölgesinde, 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. 1300 kişilik personel, zorlu arazi ve hava şartlarında bölgeyi tarıyor. İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. Muş-Diyarbakır-Bingöl sınırlarında yer alan Şenyayla bölgesindeki operasyon, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Diyarbakır jandarma ve Muş jandarma komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 84 operasyonel tim, zorlu hava şartlarına rağmen Şenyayla'yı tarıyor. 1300 personelin görev aldığı, havadan ve karadan sürdürülen operasyonun, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

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