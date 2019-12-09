Son Dakika Haberleri: Şenyayla'da etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahları sergilendi
Son Dakika 3. Sayfa Şenyayla'da etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahları sergilendi - Son Dakika

Şenyayla'da etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahları sergilendi

7 saat önce

Muş'un Şenyayla bölgesinde sığınakta tespit edilen ve yakın hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan silah ve mühimmatlar sergilendi.

Şenyayla'da etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahları sergilendi, System.String[]

Muş'un Şenyayla bölgesinde sığınakta tespit edilen ve yakın hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan silah ve mühimmatlar sergilendi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarının tespitine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; bir grup BTÖ mensubunun Muş ili güneyi Şenyayla bölgesinde kış üslenmesine gittiğine dair alınan duyum üzerine Kıran-5 kapsamında Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-482 Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 7 odalı sığınağın tespit edildiği, sığınakta bulunan teröristlerle birliklerin inisiyatifinde kısa süreli temas sağlandığı, yeni nesil termobarik roketatar mühimmatları ve el bombalarıyla sığınağın ateş altına alındığı, hedefe yönelik yakın hava desteği icra edildiği ifade edilen açıklamada, etkisiz hale getirildiği değerlendirilen BTÖ mensuplarının tespiti amacıyla icra edilen temas aramasında sığınak içerisinde 4 erkek ve 1 kadın olmak üzere 5 BTÖ mensubunun ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 24 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet el bombası, 1 adet EYP yapımında kullanılan 4'lü pil bloğu, 633 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet el telsizi, 1 adet araç telsizi, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 3 adet radyo, 5 adet sırt çantası, muhtelif doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - MUŞ

Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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