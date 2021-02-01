Şenyayla'yı teröristlere dar eden kahramanlar, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyor - Son Dakika

Şenyayla'yı teröristlere dar eden kahramanlar, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyor

01.02.2021 11:32

Şenyayla'yı teröristlere dar eden kahramanlar, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyor Teröristlerin korkulu rüyası "Alparslan" ve "Kılıçlar" timi hainlere göz açtırmıyor Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesindeki Moray Üs Bölgesi'nin "Alparslan" ve "Kılıçlar" timi, olumsuz...

Şenyayla'yı teröristlere dar eden kahramanlar, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyor

Teröristlerin korkulu rüyası "Alparslan" ve "Kılıçlar" timi hainlere göz açtırmıyor

MUŞ - Muş-Diyarbakır- Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesindeki Moray Üs Bölgesi'nin "Alparslan" ve "Kılıçlar" timi, olumsuz hava koşullarına rağmen terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1800 rakımlı Şenyayla bölgesinde teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonları kapsamında bölgede huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, dondurucu soğukta da terör örgütüne göz açtırmamak için operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde görev yapan "Alparslan" ve "Kılıçlar" timi, sabahın ilk ışıklarıyla teröristleri etkisiz hale getirmek ve sığınakları imha etmek amacıyla faaliyetlerini metrelerce karda gerçekleştiriyor. Eli kanlı terör örgütünün tepesine her fırsatta balyoz indiren jandarma ekipleri, son teknoloji silah ve teçhizatla milletin huzuru, vatanın bölünmez bütünlüğü için her koşulda göreve hazır durumda. Başarılı operasyonlarına devam eden özel tim, kar ve dondurucu soğukta Türk Bayrağı açarak "komando marşı" okudu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kurtuluş Yurdunmalı, vatandaşların ve bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla yaz kış demeden en ağır iklim şartlarında verilen görevleri yerine getirdiklerini söyledi. Özellikle yerli ve milli silah ile teçhizatlarının kullanılmasıyla birlikte tüm iklim şartlarında görev yapabilecek imkan ve kabiliyete sahip olduklarını kaydeden Yurdunmalı, "7 gün 24 saat esasına göre tüm hava şartlarında karadan ve havadan emniyet ve asayiş görevlileri yanında operasyonlara devam edilmektedir. Yurdumuzun her köşesinde rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde bize verilen görevleri yerine getirmek üzere daime hazırız" dedi.

Şenyayla'yı teröristlere dar eden kahramanlar, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyor
Şenyayla'yı teröristlere dar eden kahramanlar, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyor
Şenyayla'yı teröristlere dar eden kahramanlar, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyor
Şenyayla'yı teröristlere dar eden kahramanlar, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyor

Diyarbakır, Bingöl, Vatan, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şenyayla'yı teröristlere dar eden kahramanlar, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyor - Son Dakika


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