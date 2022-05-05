SEO Uyumlu Web Sitesi Nedir? - Son Dakika

Seo uyumu en kolay anlatımıyla web sitenizin arama motorlarına uyumluluğudur. Uyumluluk oranı ne kadar yüksek olursa o kadar bilinirlik kazanmış olursunuz. Bu uyumluluk oranının yüksek olması arama motorlarının web sitenizi anlamasına, doğru bir şekilde sınıflandırmasına ve rehberlerine kayıt etmesine yardımcı olur.

Seo ( Arama Motoru Optimizasyonu) indekslerine kaydettikten sonra web sitesi içeriği anahtar kelimeler ile arama yapan birileri olduğunda sonuçlar sıralamasına sizin sitenizde eklenir. Fakat bu sıralamaya girmek rakiplerinizin önüne geçmek için yeterli değildir.Sayfanız organik sonuçlarda üst sıralarda yer almalıdır. Seo uyumlu web sitesi ne kadar yüksek olursa sonuç sayfasında üst sıralara çıkma ihtimaliniz o kadar artacaktır.

Web Sitesindeki SEO Uyumluluk Unsurları Nelerdir?

Seo uyumlu web sitesi en önemli unsurlarının başında anahtar kelimeler yer alır. Odaklanılan özgün, faydalı ve konuyla ilgili anahtar kelimeler, her zaman kullanıcıların doğrudan hedefine ulaşmasını sağlar. Bir diğer taraftan yeni nesil yazılımların ve de tasarımların tercih edilmesi hem yenilikçi bir kimlik ortaya koyar hem de akılda kalıcı olur.Kullanıcılar bu denli yeni ve farklı görünümler karşısında, web sitede daha fazla zaman geçirebilir. Bunların yanı sıra web sitesinde seo uyumluluğunu sağlayacak diğer unsurlar;

Kodlar,

Uygun link yapıları,

Site haritası,

Sayfaların zenginliği ve şık görseller ile doğru bilgilerin paylaşılmış olmasıdır.

Web siteleri incelemek üzere ziyaret eden botlar, tüm bu unsurları dikkate alır. Bu şekilde web sitenizin konumu ve değeri belirlenir. Bu değerlendirmeye göre de ilgili anahtar kelimelerde üst sıralara çıkmanız mümkün olur.

Web Sitesinin Responsive Olması

Responsive tasarım, uyumlu, duyarlı web sitesi anlamına gelmektedir. Bu tasarım, web sitesinin mobil ve tablet cihazlardan girildiğinde site içindeki resim, yazı gibi elementlerin ekran genişliğine göre yeniden şekillenip ekrana tam oturması ile oluşmaktadır. Genellikle desktop, mobil ve tablet sürüm olarak 3 aşamada tasarlanır.

Bilindiği üzere bazı web sitelerine mobil cihazdan girildiği zaman ziyaretçiler sitenin içerisinde gezmekte zorluk çekerler.Girdikleri site Responsive veya mobil değilse okumak istedikleri alanı ancak zoom yaparak görüntüleyebilirler.Responsive web sitesi, cihazlardan girildiğinde şekil değiştirip genel olarak üstten açılacak şekilde sıralanır. Arama motorlarında Responsive siteler ciddi şekilde desteklenmektedir. Bir sayfanın arama motorlarında hem kendi alan adı hem de farklı subdomain altında bir mobil versiyonun bulunmasından ise tek url ile sayfanın Responsive yapılması daha uygun görülmektedir. Bu hizmeti alabilmek veya daha fazlası için crmmedya.com adresine göz atabilirsiniz.

Web Sitesinin Mobil Uyumlu Olması

Teknolojinin altın çağında olduğumuz için internetin yeri hayatımızın büyük bir kısmını tamamlamıştır. Artık çoğu insan internete mobil cihazları üzerinden erişmektedir. Hatta araştırmalara göre internet grafiğinin %70'i akıllı telefonlardan gelmektedir. Bu sebeple mobil uyumlu bir web sitesine sahip olmak doğal olarak daha geniş bir kitleye kapılarını açacaktır. Mobil duyarlı web sitesi, mobil cihaz kullanan bir kullanıcı eriştiği zaman en uygun şekilde cevap verebilen duyarlı web sitesi. Bu web site her cihazdan erişilir ve çalışır.Bu sebeple günümüzde oldukça sık kullanılan unsurdan biri haline gelmiştir. Çünkü web sitenize uğraşmadan, kolay bir şekilde ulaşabilmek ve aranılan şeyi anında bulmak sitenizin tıklanma oranını arttıracaktır.

Web Site Hızı

Sayfa açılış hızı, kullanıcıların bir sayfanın ne kadar sürede yüklendiğini ve etkileşime hazır hale getirildiğini gösteren bir terimdir. Bir sitedeki sayfa gösterimlerinden alınan bir örnekle elde edilen sayfa yüklenme süresine de site hızı denmektedir. Google, ziyaretçileri mutlu olmayacakları bir sayfaya yönlendirmek istediği için içeriğin önemi kadar hızın da kullanıcı deneyimini artıran payını iyice anlamamızı istemektedir.Neredeyse araştırmaların çoğunda araştırma raporu ve karşılaştırmalı değerlendirme, site hızını optimize etmenin en iyi yatırım olduğunu kanıtlamaktadır. Seo uyumlu web tasarım için site hızının yüksek olması gerekir.