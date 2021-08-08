Seo'yu Etkili Kullanmak İçin İpuçları!

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, SEO'yu etkili kullanmanın ipuçlarından bahsetti.

Kullanıcının hangi derdinin çözüleceğinin bilinmesi gerektiğini söyleyerek internette nasıl arama yapacağını da bilinmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Kullanıcının hangi anahtar kelimeyle arama yaptığının tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Tespit ettikten sonra, içeriği bu anahtar kelimelere göre iyileştirmek gerektiğini açıkladı. Siteye girecek kullanıcının rahatlıkla mobil cihazdan sayfayı görüntüleyebilmesi ve sayfaya hızlı bir şekilde ulaşmasının önemli olduğunu söyledi. Google'ın hızlı olmayan web sitelerini aşağıda gösterdiğinin altını çizdi. Gelen kullanıcının, üç tık kuralı varlığı ile sitede üç tıkla istenilen sayfaya ulaşabilmesi ve kaybolmadan aradığına erişebilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu işe yeni başlayanların, Google'da zor anahtar kelimelerde çıkmaya çalışmamasını söyleyen Tozak, daha basit anahtar kelimeler bulup odağı daraltarak daha hızlı bir şekilde sıralama almanın mümkün olacağını söyledi.