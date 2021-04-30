Separation Filmi - Son Dakika

Jenny, avukat annesi Maggie ve ressam babası Jeff’in çekişmeleri arasında sıkışıp kalan sekiz yaşında bir çocuktur. Jenny babasının eserlerine dayanan “Grisly Kin' adlı kuklalarla çevrili, yalnız ama yaratcı bir yaşam sürer. Onların hayatı, Maggie’nin trajik bir şekilde öldürülmesiyle bambaşka bir hal alır. Annesinin ölümünden sonra Jenny, babası ile birlikte kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışır. Ancak annesinin babası velayet için dava açtığında ve bakıcı Samantha evin yeni kadını olmaya çalıştığında evdeki hayat karanlık bir hal alır. Bu sırada evdeki kuklalar ve korkutucu karakterler canlanır ve onları görebilen tek kişi Jenny olur.
Yönetmen: William Brent Bell
Senaryo: Nick Amadeus, Josh Braun
Oyuncular: Rupert Friend, Brian Cox, Madeline Brewer, Mamie Gummer, Violet McGraw, Troy James, Simon Quarterman, Manny Perez, Chelsea Debo, Eric T. Miller, Lorrie Odom, Ratnesh Dubey, Craig Marin, Jenny Hann, Olga Felgemacher, Kareemeh Odeh
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Separation
Yapımcı Firma: Yale Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 107 dk.
Dağıtıcı Firma: Yale Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com
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