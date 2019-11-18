SEPARİNDER üyelerinden

Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim, Teknoloji, Araştırma, Geliştirme, Rehabilitasyon, İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER) üyeleri, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına "Biz de varız" yürüyüşüyle tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Başkanı Cengiz Uzun, yaptığı açıklamada, dün Bağcılar'da serebral palsi, otizm, down sendromu ve yaygın gelişimsel bozuklukla yaşayan bireylerin aileleri olarak, Aksaray'da otizmli çocuğu hedef alan haksız davranışları kınamak için "Biz de varız" yürüyüşü yaptıklarını belirtti.

Aksaray'da yaşananlara her zaman maruz kalındığını kaydeden Uzun, "Özel gereksinimli bireylerin kaynaştırma eğitiminden uzaklaştırılmasını ve ayrıştırılmasını onaylamıyoruz. Ötekileştirilmesini ve tek tipleştirilmesini de asla kabul etmiyoruz. Biz, biriz ve birlikteyiz. Bu ülkede, aynı toplumsal ve kamusal alanlarda aynı haklara sahip kişileriz." ifadelerini kullandı.

Uzun, özel gereksinimli bireyler olarak eğitim haklarını sonuna kadar kullanmak istediklerini, engelli ve özel gereksinimli bireylere verilen aylık 8 saat eğitimin yeterli olmadığını bildirdi.

Türkiye'de 3 milyonu aşkın özel gereksinimli birey olduğuna dikkati çeken Uzun, şöyle devam etti:

"Bizim çocuklarımız, hasta değildir ve bulaşıcı hastalık taşımıyorlar. Bu yüzden bizim çocuklarımızla iletişim kurmaktan çekinmeyiniz. Çocuklarınızla çocuklarımız, gelecekte birlikte bir hayat paylaşacaklar. Çocuklarımıza birlikte yaşamayı doğru bir biçimde öğretmeliyiz. Engelli ve özel gereksinimli birey asistanlığının bir an önce kurumsal hayatımıza alınması gereklidir. Acil olarak eğitimine, yetiştirilmesine ve sistemli hale getirilmesine çok ihtiyaç vardır. Biz aileler çocuklarımızı emanet edeceğimiz kalıcı ve güvenilir bir sistemin kurulup işletildiğini görmek istiyoruz."