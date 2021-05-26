Sepaş Cebinde'yi 3 ayda 50 bin kişi indirdi

Sepaş Enerji'nin açıkladığı verilere göre geçtiğimiz 3 ayda 50 bin abone Sepaş Cebinde mobil uygulamasını indirerek dijital hizmetlerden faydalandı.

Elektrik kullanıcılarının yıllardır mesafeli durduğu online uygulamalardan hizmet alma alışkanlığı her geçen gün artıyor. Sepaş Enerji'nin abonelere kolay ve güvenli müşteri deneyimi sunan mobil uygulaması Sepaş Cebinde, 3 ayda 50 bin kişi tarafından indirildi. Toplamda 200 bin kez kullanılan uygulamada aboneler fatura ödeme, tüketim kontrolü ve bilgi güncelleme gibi hizmetlerden yararlandı.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji tarafından Şubat ayında devreye alınan Sepaş Cebinde, geçtiğimiz hafta itibarıyla 50 bin kişi tarafından indirildi. Uygulamayı telefon veya akıllı tabletlerine indiren aboneler, toplamda 200 bin defa oturum açtılar. Geride kalan 3 ay içinde, Sepaş Cebinde üzerinden ödemesi yapılan fatura sayısı ise 20 bine yaklaşırken bu faturaların toplamı 4 milyon TL oldu.

Sepaş Cebinde'yi kullanan elektrik kullanıcılarının en fazla ilgi gösterdikleri bölüm tüketim analizleri oldu. Kullanıcılar uygulama sayesinde; kWh cinsinden tüketimlerinin değerini görebilme ve kullanımlarını alışkanlıklarına göre düzenleme şansına sahip. Yakın zamanda bir anket aracılığıyla kendileriyle benzer tüketicilerin aylık tüketim ortalaması ve kendi tüketimleriyle kıyaslamasını inceleyebilecekler.

Yeni güncellemeyle benzer kıyaslamayı yaşadıkları mahalle ve şehir özelinde de yapabilme imkanına sahip olacaklar. Sepaş Cebinde; IOS veya Android işletim sistemine sahip herhangi bir akıllı telefon ya da tablete kolayca indirilip güvenli biçimde kullanılabiliyor.

Uygulamayı indirip faturasını ödeyenleri 1 adet iPhone 11 Pro ve 5 adet Apple Watch 5 gibi teknolojik hediyelerin beklediği kampanya devam ediyor. 1 Şubat - 30 Nisan arasındaki ilk kampanya döneminin kazananları dün Milli Piyango çekilişi ile belirlendi. Hediye kazanan talihliler 1 Haziran günü Sepaş Enerji sosyal medya hesapları, resmi internet adresi ve gazete ilanı aracılığıyla duyurulacak. - KOCAELİ