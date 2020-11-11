Sepaş Enerji, 200'e yakın şirketin karbon ayak izinin azaltılmasına aracılık etti - Son Dakika

Sepaş Enerji, 200'e yakın şirketin karbon ayak izinin azaltılmasına aracılık etti

11.11.2020 17:28
Sepaş Enerji, 200'e yakın şirketin karbon ayak izinin azaltılmasına aracılık etti, System.String[]

İş ortaklarının karbon ayak izinin azaltılmasına ve yenilenebilir kaynaklardan enerji tüketimine teşvik eden Sepaş Enerji aracılığıyla, toplam elektrik fatura değeri 150 milyon lirayı bulan "Karbon Azaltım Sertifikası" alan şirket sayısı 200'e yaklaştı.

İş ortaklarının karbon ayak izinin azaltılmasına ve yenilenebilir kaynaklardan enerji tüketimine teşvik eden Sepaş Enerji aracılığıyla, toplam elektrik fatura değeri 150 milyon lirayı bulan "Karbon Azaltım Sertifikası" alan şirket sayısı 200'e yaklaştı.

Enerjide dışa bağımlığı artıran fosil yakıt tüketimi, çevresel riskler ortaya çıkarırken, kullanımının azaltılması da beraberinde avantajlar getiriyor. 2005 yılından bu yana devrede olan "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması" (YEKDEM) ile temiz enerji üretimi devlet tarafından da destekleniyor. Türkiye'nin dört bir tarafındaki müşterilerinin enerji çözüm ortağı Sepaş Enerji de yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Konutlardan ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, kurumların üretimlerinden kaynaklanan karbon emisyon değerlerinin azaltılması için sertifika desteği sunuyor. Sepaş Enerji tarafından sağlanan "Karbon Azaltım Sertifikası" ile tüketilen enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği belgeleniyor. Bu sayede, çevre dostu temiz enerji kullanımı teşvik edilirken, üretim süreçlerine sürdürülebilir katkı sağlanıyor.

2020 yılı boyunca Sepaş Enerji tarafından aralarında belediyeler, kamu kurumları, küçük ölçekli işletmeler ile ulusal ve uluslararası büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu 200'e yakın kuruma Karbon Azaltım Sertifikası verilirken, bu sertifikaların toplam elektrik fatura değerinin 150 milyon TL'ye yaklaştığı belirtildi. Önümüzdeki yıl, sertifika sahibi kuruluş sayısı iki katına çıkarılarak, iş ortaklarına ait karbon ayak izlerinin daha fazla azaltılması hedefleniyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen "Sınırda Karbon Düzenlemesi"nin ardından, ihracatçı firmaların emisyon değerlerine yönelik ek maliyetler gündeme geldi. Sepaş Enerji tarafından sağlanan sertifikalar aracılığıyla, uluslararası rekabette yaşanması muhtemel dezavantajlı durumların da önüne geçileceği öğrenildi.

Sepaş Enerji tarafından temin edilebilen ve uluslararası standartlara göre oluşturulan sertifikalar arasında elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon salınımın minimize edilmesini amaçlanan "I-REC" ve karbon salınımını genel olarak nötrleyen "VCS" bulunuyor. Aylık veya yıllık gibi istenilen zaman dilimine göre alınabilen sertifikalar, kurumların düşük karbon ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelik tescil niteliği taşıyor. - KOCAELİ

Yenilenebilir Enerji, Fatura, Enerji, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sepaş Enerji, 200'e yakın şirketin karbon ayak izinin azaltılmasına aracılık etti - Son Dakika Ekonomi


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