Sepaş Enerji, 2021 öncesindeki icralık borçların gecikme faizlerini silecek

Sepaş Enerji, 2021 öncesinden kalan ve icra takibine uğrayan elektrik faturası borçlarının gecikme faizlerini sileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, tüketiciler için fatura borçlarına taksit imkanı ve ödeme vadesini seçme günü gibi çözümler geliştirirken, geçmiş yıllardan kalan borçların gecikme faizlerini almayacak.

Bu kapsamda, 1 Haziran'da başlayacak kampanyayla salgın etkisinde geçen 2020 ve daha eski yıllara ait fatura borçlarından gecikme faizi alınmayarak aboneler için ödeme kolaylığı sağlanacak.

Sepaş Enerji'de icra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 30 Haziran'a kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak kampanyadan yararlanabilecek.