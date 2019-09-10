Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji ailesi piknikte buluştu
Son Dakika Yaşam Haber

Sepaş Enerji ailesi piknikte buluştu

2 saat önce

Sepaş Enerji çalışanları, Düzce'de düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Sepaş Enerji ailesi piknikte buluştu, System.String[]

Sepaş Enerji çalışanları, Düzce'de düzenlenen piknikte bir araya geldi.


Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor. Sepaş Enerji, sosyal faaliyetler kapsamında Düzce Güzeldere Şelalesi'nde aile pikniği gerçekleştirdi. Çalışanların aileleriyle katıldığı pikniğin teması Sepaş Enerji'nin yenilenen değerleri oldu. Etkinlikte "Sonuç odaklılık, etik davranış, müşteri odaklılık, yenilikçilik ve çeviklik" mesajı verildi. Çalışanlar, piknikte aileleri ile birlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.


Pikniğin ev sahipliğini yapan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, "Sepaş Enerji olarak hizmet anlayışımızın en büyük paydasını çalışanlarımız oluşturmaktadır. Bu etkinlik vesilesiyle de değerlerimizi ailelerimizle birlikte pekiştirmek istedik. Müşteri memnuniyetinin öncelikle çalışan memnuniyetinden başladığını düşünerek düzenlediğimiz bu etkinliğimizde hep beraber güzel bir gün geçirdik" dedi. - DÜZCE

Kocaeli, Düzce, Bolu, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanı makam aracını satarak 12 bin öğrencinin yüzünü güldürdü
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, HDP binası önündeki eyleme ilişkin açıklama Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi Tesla sürücüsü, 90 kilometre hızla giden araçta uyurken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:28:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji ailesi piknikte buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]