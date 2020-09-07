Sepaş Enerji'den abonelerine bilgi güncelleme çağrısı - Son Dakika

Sepaş Enerji abonelerine önemli bir hatırlatma yaparak, tahliye durumundaki aboneliklere ait henüz iade alınmamış güvence bedellerinin geri ödenebilmesi için tüketicileri bilgi güncellemeye çağrıldı.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, yeni abonelik veya abonelik iptali gibi işlemlerde bilgilerin güncel olması zorunluluk taşıyor. Yeni bir adrese taşınan tüketicilerin, buradaki aboneliği kendi üzerlerine almaları ve ayrıldıkları yere ait aboneliklerini iptal ettirmeleri gerekiyor. Abonelerin, ayrıldıkları yere ait abonelikleri tahliye etmemeleri durumunda ise aboneliğin bir başkası tarafından usulsüz olarak kullanılmasına bağlı olarak, fatura borcu gibi pek çok sorun yaşanabiliyor. Ayrıca, bilgilerini güncellemeyen aboneler, ilgili mevzuatlar kapsamında kendilerine tanınan haklardan da yararlanamıyor.

Müşterilerine kesintisiz elektrik tedariki sağlayan Sepaş Enerji, konuyla ilgili çağrıda bulundu. Bilgileri güncel olmayan ya da eksik olan abonelerin yaşadıkları mağduriyete dikkat çeken Sepaş Enerji, aboneleri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası, cep telefonu numarası ve e-mail adresi gibi güncel bilgilerini şirkete bildirmeye yönlendirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, abonelik bilgilerini yenilemeyen tüketicilerin sahip oldukları hakları kullanamadıkları ifade edildi. Buna göre, yeni abonelik işleminde alınan güvence bedelinin, abonelik iptali durumunda hem iade bilgisi verilebilmesi hem de güvence bedelinin geri ödenebilmesi için bilgilerin güncel olma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, bilgilerini güncellemeyen aboneler de "iade alınmamış güvence bedeli" ile ilgili bilgilendirmelerden de haberdar olamıyor. Bilgileri güncel olan aboneler ise iade almadıkları güvence bedeli olması durumunda bu bedeli kimlik veya yetki belgesi ile kendilerine en yakın PTT şubesinden tahsil edebiliyorlar.

Sepaş Enerji ayrıca, abonelerin yeni hizmetler, ürünler, kampanyalardan haberdar olabilmesi için de bilgilerin güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. - KOCAELİ