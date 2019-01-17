Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji'den Çocuklara Ücretsiz Sinema Bileti

Sepaş Enerji'den Çocuklara Ücretsiz Sinema Bileti

1 saat önce

Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutluyor.

Sepaş Enerji'den Çocuklara Ücretsiz Sinema Bileti, System.String[]
Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutluyor.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de 1,7 milyon tüketiciye hizmet veren Sepaş Enerji, sosyal projeleriyle bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl 3. sü gerçekleşen Sepaş Enerji Karne Hediyesi kapsamında sömestr tatiline çıkmaya hazırlanan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'daki 2 bin çocuğa sinema bileti hediye edilecek. 19 Ocak tarihinde Kocaelili çocuklar, biletlerini 41 Burda AVM'de Sepaş Enerji standından, Sakaryalı çocuklar ise biletlerini aynı tarihte, Serdivan AVM'de kurulan Sepaş Enerji standından alabilecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Düzce, Sakarya, Kocaeli, Güncel
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