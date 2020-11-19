Sepaş Enerji'den HES kodu bilgilendirmesi - Son Dakika

Covid-19 salgını nedeniyle Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezleri'nde abonelikle ilgili tüm işlemler, HES kodu sorgulaması ile yapılmaya başladı.

Sepaş Enerji'ye ait Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de bulunan toplam 26 müşteri hizmetleri merkezinde artık HES kodu ile işlem yapılacak. Çalışan ve toplum sağlığı için Covid-19 salgınına karşı önlem amacıyla, müşteri hizmetleri merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmaya başladı. Sepaş Enerji'den yapılan açıklamada, toplum sağlığını korumayı hedefleyen yeni uygulamanın ayrıntılarına yer verildi. Buna göre, Sepaş Enerji'nin müşteri hizmetleri merkezlerine müracaat eden tüm abonelerden, giriş noktasındaki görevlilere HES kodlarını göstermeleri istenecek. Müşteri temsilcisiyle işleme başlamadan önce sistemden HES kodu sorgulaması yapılacak olması nedeniyle, müşteri hizmetlerine herhangi bir nedenle başvuran abonelere HES kodlarını temin etmeleri çağrısı yapıldı. Ayrıca, aboneliklerle ilgili birçok işlemin, Sepaş Enerji internet sitesinde bulunan online işlemler ve çağrı merkezi aracılığıyla da yapılabildiği belirtildi. - KOCAELİ