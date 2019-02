Sepaş Enerji'den İşletmelere Büyük Kolaylık

Doğu Marmara Bölgesinde 1.7 milyon tüketiciye hizmet veren Sepaş Enerji, işletmelere kolaylık sağlamak adına e-mutabakat uygulamasına geçti.

Doğu Marmara Bölgesinde 1.7 milyon tüketiciye hizmet veren Sepaş Enerji, işletmelere kolaylık sağlamak adına e-mutabakat uygulamasına geçti.



Sepaş Enerji, e-mutabakat uygulamasına geçerek işletmelere kolaylık sağladı. Yeni uygulama ile ev kullanıcıları hariç, tüzel ya da şahıs şirketlerinin KDV hariç 5 bin TL ve üzeri faturaları için beyan etmeleri gereken Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (BA) ve Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (BS) cari mutabakatlarını artık daha kolay takip edebilecek. E-mutabakat sistemine geçişle birlikte, sistemde e-posta bilgisinin güncel olması koşuluyla Sepaş Enerji tarafından gerekli her türlü bilgi e-posta ortamında müşteriyle paylaşılacak. Elektronik posta bilgisinin güncel olan müşterilerin faydalanabileceği sistem sayesinde müşterilerin her ay Sepaş Enerji'den imza almak ve süreci manuel olarak takip etme zorunluluğu ortadan kaldırıldı.



Fatura güncelleme işlemleri her ayın 22'sine kadar sürdüğü için bu tarihten sonra BA-BS ve cari mutabakatlar yapılabilecek. E-mutabakattan yararlanmak isteyen müşteriler, şirketler elektronik posta adreslerini müşteri hizmetleri veya çağrı merkezi aracılığıyla güncelleyebilecek. - KOCAELİ

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Shakira, 87 Milyon TL Vergi Kaçırmakla Suçlandı!

Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi

İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak