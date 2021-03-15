Sepaş Enerji ile Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası'ndan işletmecilere indirimli enerji desteği - Son Dakika

Sepaş Enerji ile Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası'ndan işletmecilere indirimli enerji desteği

15.03.2021 11:21
Sepaş Enerji ile Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası'ndan işletmecilere indirimli enerji desteği, System.String[]

Sepaş Enerji, Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptıkları iş birliği ile ilçedeki işletmecilere indirimli enerji desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Sepaş Enerji, Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptıkları iş birliği ile ilçedeki işletmecilere indirimli enerji desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Konutlardan, ticarethane ve büyük sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede 4 milyon kişiye enerji hizmeti sağlayan ve "Üreticilere tam destek" mottosu ile Türkiye'nin dört bir tarafındaki işletmelere indirimli elektrik hizmeti sağladıklarını açıklayan Sepaş Enerji, son olarak, Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan tarife protokolü ile ilçedeki sanayicilere elektrikte indirim desteği sunduklarını duyurdu.

"BABAESKİ BAŞLANGIÇ OLACAK"

İndirimli tarifenin mart ayı tüketim bedellerinde geçerli olacağını söyleyen şirketin Enerji Bölge Satış Müdürü Uğur Aras, anlaşmanın Kırklareli sanayisine hayırlı olmasını diledi. Gelişen ilçeye katkı sağlamanın önemini vurgulayan Aras, "Babaeski çok değerli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçe. Babaeski gibi önemli bir ilçede başlattığımız iş birliğimizin kent geneline yayılarak daha fazla işletmeciye fayda sağlamasını arzu ediyoruz. En başından bu yana benimsediğimiz portföy yaklaşımımız ve alanında uzman satış ekiplerimizle Türkiye'nin her noktasında hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.


Sepaş Enerji ile Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası'ndan işletmecilere indirimli enerji desteği

Kırklareli, Babaeski, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sepaş Enerji ile Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası'ndan işletmecilere indirimli enerji desteği - Son Dakika Ekonomi


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