Sepaş Enerji'den müşterilerine uyarı - Son Dakika
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Sepaş Enerji'den müşterilerine uyarı

6 saat önce

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1,7 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, bilgileri güncel olmayan abonelerine, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bilgilerin güncellenmesi uyarısında bulundu.

Sepaş Enerji'den müşterilerine uyarı, System.String[]

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1,7 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, bilgileri güncel olmayan abonelerine, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bilgilerin güncellenmesi uyarısında bulundu.


Sepaş Enerji, bilgilerin güncel olmamasından kaynaklı olarak abonelerinin elektrik kullanımında yaşayabilecekleri sıkıntılara karşı önemli bir çağrıda bulundu. Özellikle yeni abonelik ya da abonelik iptali gibi durumlarda bilgilerin güncellenmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan Sepaş Enerji, müşterilerine sunduğu tüm hizmetler, yeni ürünler, kampanyalar ve verilen hizmetin niteliği gereği oluşacak zorunlu bilgilendirmelerden yararlanabilmek için kişisel bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiğinin altını çizdi.


Sepaş Enerji müşterileri, e-posta ve adres bilgilerinin güncelleme işlemini www.sepas.com.tr web sitesinde yer alan Bilgi Güncelleme sayfasından daha hızlı, güvenli ve rahat bir şekilde yapabilirler. Aynı zamanda 444 5 186 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayarak veya Müşteri Hizmetleri Merkezleri'ni ziyaret ederek de bilgilerini güncelleyebilirler.


Sepaş Enerji'den yapılan açıklamada Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin abonelere çeşitli haklar tanıdığı, aboneliği üzerinde bulunmayanların ise bunlardan yararlanamadığına vurgu yapıldı. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, tüm elektrik tüketicilerinin yeni bir hane veya iş yerine taşındıklarında elektrik aboneliğini kendi üzerlerine almaları veya bu yerleri boşalttıkları zaman aboneliklerini iptal ettirmeleri gerekiyor.


Usulsüz kullanım yapan tüketiciler tespit edildiğinde ilk olarak aboneliğini üzerine alması yönünde uyarılıyor. Tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verilirken, belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen abonenin enerjisi kesiliyor ve kesme açma bedelinin 5 katı faturaya yansıtılıyor. Ayrıca aboneliği üzerine alıncaya kadar enerji verilmiyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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