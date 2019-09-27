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Sepaş Enerji'den sanata destek

52 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Sepaş Enerji sokağın ve insanların enerjisinden esinlenerek düzenlediği "Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması"nın kazananlarını Gaziantep'te bir araya geliyor.

Sepaş Enerji'den sanata destek, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Sepaş Enerji sokağın ve insanların enerjisinden esinlenerek düzenlediği "Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması"nın kazananlarını Gaziantep'te bir araya geliyor.


Sepaş Enerji tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışmasının kazananları, Mustafa Seven ile birlikte Gaziantep sokak fotoğrafçılığı turuna başladı. Geçen yıl "Doğanın Enerjisi" bu yıl ise "Sokağın Enerjisi" temasıyla hayata geçirilen projenin kazananları Temmuz ayında açıklandı. Para ödülünün yanı sıra Mustafa Seven ile sokak fotoğrafçılığı gezisi deneyimleme şansı yakalayan finalistler için düzenlenen gezi üç gün sürecek. Gezi süresince Seven'den fotoğrafçılığın ince detaylarını öğrenecek finalistler, kendi çektikleri fotoğraflarla becerilerini geliştirecek. Mustafa Seven, gezi süresince Sepaş Enerji sosyal medya hesabını da yöneterek anlık paylaşımlarda bulunacak. - KOCAELİ

Mustafa Seven, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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