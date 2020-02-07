SEPAŞ Enerji'den SAÜ'ye ziyaret - Son Dakika
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SEPAŞ Enerji'den SAÜ'ye ziyaret

6 saat önce

Sepaş Enerji heyeti, bölgeye katkı sağlayacak projelerle üretmek adına Sakarya Üniversitesini ziyaret ederek üniversite ile gerçekleştirilecek iş birliğinin kapsamı ve yeni proje önerileri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

SEPAŞ Enerji'den SAÜ'ye ziyaret, System.String[]

Sepaş Enerji heyeti, bölgeye katkı sağlayacak projelerle üretmek adına Sakarya Üniversitesini ziyaret ederek üniversite ile gerçekleştirilecek iş birliğinin kapsamı ve yeni proje önerileri hakkında görüş alış verişinde bulundu.


Sepaş Enerji ve Sakarya Üniversitesi yetkilileri ortak geliştirilebilecek projeleri değerlendirmek ve yeni proje fikirlerini paylaşmak üzere bir araya geldi. Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Grup Müdürü Ebru Ceylan Şahan ve İş Mükemmelliği Ekibi, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şuayyip Çalış ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Dönmez Maç'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında insan kaynakları uygulamalarında yapılabilecek ortak projeler ve geliştirilecek konular hakkında görüşüldü. Buna yönelik iki kurum arasında gerçekleştirilecek iş birliktelikleri ile bölgeye katkı sağlayacak konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı.


İşletme Fakültesi'nin ardından Endüstri Mühendisliği Bölümünü de ziyaret eden Sepaş Enerji ekibi, "Uygulamalı Mühendislik Deneyimi (UMDE) Programı" hakkında gelecek dönemde ele alınacak konular ve iş birlikleri ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bahar döneminde birlikte gerçekleştirilebilecek projeler üzerine planlar yapıldı. Ziyaretle ilgili konuşan Ebru Ceylan Şahan, Sakarya Üniversitesi ile geliştirecekleri ortak projelerin, başta bölge olmak üzere her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "2020 yılında bölgemizdeki üniversitelerle daha fazla dirsek teması halinde olmayı hedefliyoruz. Üniversite öğrencisi gençlerimizin, kurumumuzda çalışma arkadaşımız olduğunu görmekten büyük mutluluk duyarız" dedi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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