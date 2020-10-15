Sepaş Enerji'den usulsüz elektrik kullanımına karşı kesinti uyarısı

Sepaş Enerji, abonelikleri kendi adına olmayan tüketicilerin elektrik kesintisi yaşayabileceği konusunda abonelerini uyardı.

Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'nın görevli tedarik şirketi Sepaş Enerji, yapılan incelemeler sonucu, 1,8 milyon müşterisi arasında, önemli sayıda elektrik tüketicisinin usulsüz elektrik kullandığını açıkladı. Şirket, usulsüz kullanımların tespit edildiğini ve aboneliklerini üzerine almayan müşterilerin elektrik kesintisi tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerini belirtti. Kendi adına abonelik sahibi olmayıp, bir başkasının ismiyle elektrik hizmetinden yararlanan tüketicilerin "usulsüz kullanım" kapsamında olduğunu belirten Sepaş Enerji yetkilileri, süreç hakkında bilgi verdi. Buna göre, abonelikleri kendi adına olmadığı için abone bilgileri güncel olmayan elektrik kullanıcılarının, yasalarla belirten haklardan faydalanamadığı ve yeni gelişmelerden haberdar olamadıkları belirtildi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, "Elektrik kullanıcıları, ev veya iş yerlerinde değişiklikte bulunduklarında, mutlaka tahliye ettikleri yere ait mevcut aboneliklerini sonlandırmak için şirketimize başvuruda bulunmalılar. Her abonemizin, aboneliğinin kendi üzerine olması büyük önem taşıyor. İncelemelerimiz sonucu, ev sahiplerinin üzerine aboneliği olan kiracı veya vefat eden yakının adıyla elektrik kullanan kişi sayısının maalesef çok fazla olduğunu tespit ettik. Kullanıcı değişikliği bilgisi kurumumuza bildirilmediğinde mağduriyetler yaşanabiliyor. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında abone sahibi dışındaki 3. kişilere abonelikle alakalı herhangi bir bilgi paylaşımı da yapılamamaktadır. Bu nedenle, herhangi bir mağduriyet ve enerji kesintisi yaşanmaması adına herkesin sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

1,8 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Sepaş Enerji, usulsüz kullanımın yanında binlerce abonenin de bilgilerinin güncel olmadığını açıkladı. Başkasına ait abonelikle elektrik kullanan müşterilerin, Sepaş Enerji çağrı merkezi veya en yakın müşteri hizmetleri merkezleri aracılığıyla aboneliklerini kendi adlarına alabilecekleri belirtildi. Sepaş Enerji sistemlerinde bilgileri güncel olmayan abonelerin, bu kanallar aracılığıyla veya resmi internet sitesindeki "Bilgi Güncelleme" menüsü üzerinden kendilerine ait bilgileri sözleşme hesap numaralarını kullanarak yenileyebilecekleri duyurulurken, bilgi güncelleme ve başkasının aboneliği ile elektrik kullananların aboneliklerini üzerlerine almaları çağrısı yapıldı. - KOCAELİ