Sepaş Enerji, 'devler ligi'nde ilk 100'de

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500" araştırmasının sonuçları açıklandı. Sepaş Enerji, listenin 85. sırasında yer alarak, ilk defa katıldığı listede en büyük 100 şirket arasına girme başarısını gösterdi.



İş dünyasının en prestijli dergilerinden Fortune'un 13 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği, Türkiye'nin en başarılı 500 şirketini listeleyen "Fortune 500" araştırması yayımlandı. 2019 yılındaki net satış rakamlarına göre yapılan sıralamada bu yıl, başarı grafiği her geçen gün yükselen Sepaş Enerji de yer aldı. caeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de 1,8 milyon aboneye enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji, ilk defa katıldığı araştırmada Türkiye'nin en büyük 100 şirketi arasına girdi. Sepaş Enerji, 2019 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar 932 milyon 548 bin TL tutarındaki net satış miktarıyla listede 85'inci sırada kendine yer bulurken, "öz kaynak karlılığı en yüksek şirketler" sıralamasında da 46'ncı olarak başarısını ortaya koydu.



Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, başarıda pay sahibi olan tüm çalışanları kutladı. "Sepaş Enerji'yi, en büyük 100 şirket arasında bulunma başarısına taşıyan ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerine yer veren Poyraz, "Gösterdiğimiz başarının artarak süreceğine olan inancımla, tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ