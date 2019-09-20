Sepaş Enerji Futbol Kulübü sezona başladı

Sepaş Enerji tarafından sosyal etkinlik kulüpleri kapsamında kurulan futbol kulübü, ilk maçını yaptı.



Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji'nin çalışanları şirket içi düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Sepaş Enerji sosyal etkinlik kulüpleri kapsamında kurulan futbol kulübü, Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz'ın da katıldığı açılış maçıyla sezona başladı. 31 Sepaş Enerji çalışanının katıldığı ve her hafta düzenli olarak yapılan maçların açılışına Kurumsal Gelişim Grup Müdürü Ebru Şahan ve İnsan Kaynakları Müdürü Yıldız Öztürk de katılım sağladı. Şirket çalışanlarının oluşturduğu takımlar 5 - 5 berabere kaldı.



Dostluğun kazandığı açılış maçında konuşan Çağrı Poyraz, Sepaş Enerji olarak tüm enerjilerini insana harcamayı ilke edindiklerini, çalışanlarından oluşan farklı alanlardaki kulüpler ile yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenleyerek çalışanlar arasındaki ilişkilerin gelişimini ve vizyonlarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti. - KOCAELİ