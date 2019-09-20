Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji Futbol Kulübü sezona başladı
Son Dakika Spor Haber

Sepaş Enerji Futbol Kulübü sezona başladı

1 saat önce

Sepaş Enerji tarafından sosyal etkinlik kulüpleri kapsamında kurulan futbol kulübü, ilk maçını yaptı.

Sepaş Enerji Futbol Kulübü sezona başladı, System.String[]

Sepaş Enerji tarafından sosyal etkinlik kulüpleri kapsamında kurulan futbol kulübü, ilk maçını yaptı.


Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji'nin çalışanları şirket içi düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Sepaş Enerji sosyal etkinlik kulüpleri kapsamında kurulan futbol kulübü, Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz'ın da katıldığı açılış maçıyla sezona başladı. 31 Sepaş Enerji çalışanının katıldığı ve her hafta düzenli olarak yapılan maçların açılışına Kurumsal Gelişim Grup Müdürü Ebru Şahan ve İnsan Kaynakları Müdürü Yıldız Öztürk de katılım sağladı. Şirket çalışanlarının oluşturduğu takımlar 5 - 5 berabere kaldı.


Dostluğun kazandığı açılış maçında konuşan Çağrı Poyraz, Sepaş Enerji olarak tüm enerjilerini insana harcamayı ilke edindiklerini, çalışanlarından oluşan farklı alanlardaki kulüpler ile yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenleyerek çalışanlar arasındaki ilişkilerin gelişimini ve vizyonlarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti. - KOCAELİ

Kocaeli, Futbol, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalyanların tepki gösterdiği Nzonzi, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu
Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu! Motorine 15 kuruş indirim geldi Berbatov emekliye ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:56:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji Futbol Kulübü sezona başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]