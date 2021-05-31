Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi

Konutlardan ticarethane ve büyük sanayi kuruluşları dahil 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunduğunu belirten Sepaş Enerji, pandemi nedeniyle zorlaşan ekonomik koşullara karşı yeni bir kampanya hayata geçirdiğini duyurdu.

1 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Tüketiciler için fatura borçlarına taksit imkanı ve ödeme vadesini seçme günü gibi çözümler geliştirdiğini ifade eden şirket, 1 Haziran Salı günü başlayacak kampanya kapsamında, geçmiş yıllardan kalan borçların gecikme faizlerini almayacağını söyledi.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILACAK?

Sepaş Enerji, "İcra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 30 Haziran'a kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak 70288, 71068 veya 70257 dahili numaralarından herhangi biri aracılığıyla 'Alacaklar Hukuk Birimi'ne bağlanıp kampanyadan yararlanabilir" açıklamasında bulundu.