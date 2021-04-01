Sepaş Enerji ile imzalanan tarife protokollüyle Çorlu TSO üyelerine indirim sağlanacak - Son Dakika

Sepaş Enerji, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı tarife protokolü ile elektrik fiyatlarında indirim desteği sunuyor.

Çorlu TSO'da yapılan imza töreninde konuşan ve indirimli tarifenin nisan ayı tüketim bedellerinde geçerli olacağını söyleyen Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, elektrik enerjisinin, günümüzün yaşam şartlarında hem bireysel hem de toplumsal olarak yaşamımızın vazgeçilemez bir parçası olduğunu belirtti.

Volkan, imzalanan protokolle ticarethanelerin kullandıkları elektrik fiyatlarında indirim sağlanacağını kaydetti.

Sepaş Enerji Bölge Yöneticisi Hüseyin Kırcı de üreticilere her zaman destek olma parolasıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Törende protokol iki taraf yetkililerince imza altına alındı.