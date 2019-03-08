Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji Kadınlarına İyilik Kolyeleri Hediye Edildi

Sepaş Enerji Kadınlarına İyilik Kolyeleri Hediye Edildi

1 saat önce

"Hayatın her anına ışık tutuyoruz" sloganıyla 1.7 milyon müşterisi ve çalışanlarının hayatlarına dokunan Sepaş Enerji, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle AÇEV'in "Hayata Ortak Ol" Projesi'ne destek oldu.

Sepaş Enerji Kadınlarına İyilik Kolyeleri Hediye Edildi, System.String[]
"Hayatın her anına ışık tutuyoruz" sloganıyla 1.7 milyon müşterisi ve çalışanlarının hayatlarına dokunan Sepaş Enerji, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle AÇEV'in "Hayata Ortak Ol" Projesi'ne destek oldu.

Gazeteci Ayşe Arman tarafından başlatılan İyilik Hareketi'ne dahil olan Sepaş Enerji, proje kapsamında Ayşe Arman'ın tasarladığı Sakajewa İyilik Kolyeleri'ni tüm kadın çalışanlarına hediye etti. Anlamı iyilik olan Sakajewa kolyelerini takarak fotoğraf çektiren Sepaş Enerjili kadınlar, hemcinslerinin hayat içinde daha aktif olma, eğitim ve iş hayatına atılma ve çocuklarıyla birlikte daha güzel bir geleceğe doğru yol alma hayallerine ortak olmak için AÇEV'e yapılan destekle etkinliğin büyük bir anlam kazandığını ifade ettiler.

8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle bu anlamlı iki projeye destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, "Enerji sektöründe kadın gücüne inanıyorum. Kadın çalışanlarımıza verdiğimiz önemin yanı sıra fırsat eşitliği politikamız doğrultusunda eşitlik ve adalet ilkelerine sadık kalarak tüm enerjimizi insan için harcıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi

Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 12:09:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji Kadınlarına İyilik Kolyeleri Hediye Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]