Sepaş Enerji kapanmada hizmetini sürdürecek - Son Dakika

Sepaş Enerji kapanmada hizmetini sürdürecek
30.04.2021 11:40
Sepaş Enerji, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreci boyunca hizmet vermeye devam edecek.
Sepaş Enerji, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreci boyunca hizmet vermeye devam edecek.
Evden çıkmaya gerek kalmadan Sepaş Cebinde mobil uygulaması, E-Devlet platformu ve www.sepas.com.tr adresindeki online işlemler menüsü üzerinden veya 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi aracılığıyla abonelik ve ödeme işlemleri günün her saati güvenli ve kolay biçimde yapılabiliyor. Ayrıca Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'daki 26 müşteri hizmetleri merkezi de hafta içi 10.00-12.00/ 13.00-16.00 saatleri arası hizmetlerine devam edecek. - KOCAELİ
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