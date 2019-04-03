Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji, Koif'19'a Katılıyor

Sepaş Enerji, Koif'19'a Katılıyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Doğu Marmara Bölgesinde 1.7 milyon tüketiciye hizmet veren Sepaş Enerji, bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan KOİF' 19 fuarına katılacak.

Sepaş Enerji, Koif'19'a Katılıyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Doğu Marmara Bölgesinde 1.7 milyon tüketiciye hizmet veren Sepaş Enerji, bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan KOİF' 19 fuarına katılacak.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet sunan Sepaş Enerji, Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'ne (KOİF'19) katılıyor. Bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan KOİF'19', Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ile birliğinde düzenleniyor. 4–6 Nisan 2019 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuarda Sepaş Enerji ziyaretçilerini 176 numaralı stantta ağırlayacak.

Eşitlik ve fırsat eşitliği temalı bir stant hazırlayan Sepaş Enerji, standı ziyaret edenleri Sepaş Enerji'de çalışma hayatıyla ilgili bilgilendirecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:49 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara, Kocaeli, Ekonomi
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