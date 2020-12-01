Enerji sektörüne dair sorular bu programda yanıt bulacak - Son Dakika

Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, yeni bir online söyleşi programını hayata geçirdiğini duyurdu. Dijital mecralarda yayınlanan 'Sepaş Enerji Buluşmaları'nda her bölümde farklı konuklarla enerji sektörüne dair sorular çeşitli konular ele alınıp, yanıt bulacak.

Konutlardan ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, iletişimde yeni bir uygulamaya daha imza attığını açıkladı. Tüketicilerin sektöre dair öğrenmek isteyeceği online söyleşinin gelecek bölümlerinde ise elektrik sözleşmelerine ilişkin ayrıntılar, elektrik faturaları, doğru tarife seçimi, enerji ticareti ve yeşil enerji sertifikası gibi pek çok konuya yer verileceği kaydedildi.

İLK BÖLÜMDE TEDARİK VE DAĞITIM FARKI KONUŞULDU

Sepaş Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük'ün sunuculuğunu üstlendiği programın, ilk bölüm konuğu Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Müdürü Suat Kavgacı oldu. Elektrik sektöründe tedarik ve dağıtım şirketi arasındaki farkların ele alındığı söyleşide, aboneleri yakından ilgilendiren önemli bilgilere yer verildi.

Programın, sosyal medya platformlarından takip edilebileceği bildirildi.