Sepaş Enerji'nin çağrı merkezi aramaları 2020'de yüzde 24 arttı

Sepaş Enerji, müşterilere kolaylık sağlayan sesli yanıtla fatura ödeme hizmeti sayesinde çağrı merkezinin aranma oranının 2020'de yüzde 24 arttığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konut, ticarethane ve sanayi kuruluşları gibi geniş yelpazede 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji'nin çağrı merkezine yıl boyunca yapılan arama sayısı 670 bin olarak kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2020'de uzaktan hizmet modellerinin kullanımının artmasıyla tüketiciler, hızlı ve güvenli biçimde ihtiyaç duydukları işlemleri gerçekleştirebilmek için çağrı merkezlerine başvurdu.

Bu kapsamda Sepaş Enerji'ye gelen çağrı sayısında önceki yıla göre yüzde 24'lük bir artış olmasına rağmen şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında yüzde 93'lük başarı kaydedildi.

Görevli tedarik ve dağıtım şirketlerinin hizmet standardını ölçen Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esasları'na göre belirlenen hedeflere uygun bir performans sergilendi.

Öte yandan, sesli yanıt sistemi aracılığıyla elektrik faturası ödemeye olanak sağlayan entegrasyon sayesinde salgın etkisinde geçen 2020'nin ikinci yarısında, çağrı merkezini arayarak yapılan fatura ödemelerinde de artış sağlandı.