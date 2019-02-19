Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji'nin Desteklediği Sporcudan Birincilik Geldi

Sepaş Enerji'nin Desteklediği Sporcudan Birincilik Geldi

1 saat önce

Sepaş Enerji'nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen Antalya'da düzenlenen "Durgunsu Kano Uzun Mesafe Aday Milli Takım Seçme Yarışlarından birincilikle ayrıldı.

Sepaş Enerji'nin Desteklediği Sporcudan Birincilik Geldi, System.String[]
Sepaş Enerji'nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen Antalya'da düzenlenen "Durgunsu Kano Uzun Mesafe Aday Milli Takım Seçme Yarışlarından birincilikle ayrıldı.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde hizmet verdiği 1,7 milyon vatandaşa hizmet sunan Sepaş Enerji'nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 16 Şubat tarihinde Antalya'da Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen "Durgunsu Kano Uzun Mesafe Aday Milli Takım Seçme Yarışları"na katılan Mustafa Özmen, yarıştan birincilikle ayrıldı. 10 il ve 16 kulüpten toplam 82 sporcunun katıldığı yarışlarda birincilik derecesini elde eden Mustafa Özmen, bu durumdan ötürü son derece mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Özmen, hedefinin Türkiye'yi Olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu bir kez daha yineledi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:51 Kaynak: İHA

Mustafa Özmen, Türkiye, Spor
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