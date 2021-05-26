Sepaş Enerji'nin mobil uygulamasını 3 ayda 50 bin kişi indirdi

Sepaş Enerji'nin "Sepaş Cebinde" mobil uygulaması, 3 ayda 50 bin kişi tarafından indirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplamda 200 bin kez kullanılan uygulama kapsamında aboneler fatura ödeme, tüketim kontrolü ve bilgi güncelleme gibi hizmetlerden yararlandı.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji tarafından şubatta devreye alınan "Sepaş Cebinde" mobil uygulaması 3 ayda 50 bin kişi tarafından indirildi.

Mobil uygulamayı telefon veya akıllı tabletlerine indiren ve toplamda 200 bin defa oturum açan abonelerin, söz konusu 3 ayda uygulama üzerinden ödediği fatura sayısı 20 bine, faturaların toplam tutarı ise 4 milyon liraya ulaştı.

Uygulamayı indirip faturasını ödeyenleri çeşitli hediyelerin beklediği bir kampanya da sunan şirketin bu ay başlayan ikinci dönem kampanyasına ilişkin detaylara mobil uygulama veya şirketin web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.