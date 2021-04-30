Sepaş Enerji, Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında gösterildi - Son Dakika

Great Place to Work (GPTW) enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen " Türkiye'nin En İyi İşverenleri" ödül programı, 29 Nisan'da online olarak gerçekleşti. Ödül töreninde, Türkiye'nin en iyi işverenleri açıklandı. Türkiye'nin enerji tedarik şirketlerinden Sepaş Enerji, ödüle layık bulundu.

"24 FARKLI KRİTERDE DEĞERLENDİRME"

Sepaş Enerji'den yapılan açıklamada, Great Place to Work Recognition programı kapsamında, çalışanların kurum kültürüne dair algılarının ölçüldüğü güven endeksi skorunda yüzde 85'lik başarı yakalandığı ve şirket uygulamalarının tamamının değerlendirildiği kurum kültürünün incelenmesi analizlerini de geçerek ödülün sahibi olduğu kaydedildi. Açıklamada programa katılan markaların, çalışanlar tarafından güvenilirlik, saygınlık, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi ana başlıklar altında değerlendirmeye alındığı bilgisine yer verildi. Katılımcı yönetim, etik, çalışma ortamı ve adil davranma başta olmak üzere toplamda 24 farklı kriterin, değerlendirmelerde önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

Sepaş Enerji, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti alanlarında markaların benimsediği politikaları tarafsızca incelemesi açısından önem taşıyan 'Great Place to Work" sertifikasına sahip olduklarını belirtti.

"BAŞARIYI GETİREN YENİLİKÇİ KURUM İÇİ UYGULAMALAR OLDU"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, şirkette güçlendirilmekte olan güven kültürünün tescillendiğini dile getirdi. Poyraz, Sepaş Enerji'nin en değerli varlığının 'insan' olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin her noktasından 4 milyon kişiye enerji götüren bir şirket olarak odağımızda daima 'insan' bulunuyor. Pandemi ve kültürel dönüşümü bir arada yaşadığımız bu dönemde sürekli artan çalışan bağlılığında; kurum içi dayanışmayı artıran insan kaynakları uygulamaları, iç iletişim çalışmaları, kişisel gelişimi destekleyen inovatif projeler ve fırsat eşitliğinden ödün vermeyen yaklaşımımızın büyük payı olduğunu söylemeliyim. Başarılarımızı en iyi işveren ödülüyle taçlandırmak memnuniyet verici. Tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve her biriyle gurur duyuyorum" dedi.