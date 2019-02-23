Son Dakika Haberleri: Sepaş Enerji Online İşlemler Artık E-Devlet'ten Yapılabilecek

Sepaş Enerji Online İşlemler Artık E-Devlet'ten Yapılabilecek

1 saat önce

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz hizmet verme hedefiyle online işlemlerini e-Devlet'ten yapabilecek.

Sepaş Enerji Online İşlemler Artık E-Devlet'ten Yapılabilecek, System.String[]
Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz hizmet verme hedefiyle online işlemlerini e-Devlet'ten yapabilecek.

Müşteri beklentileri ve memnuniyetini odağına koyarak hizmet kalitesini sürekli geliştirme amacı taşıyan Sepaş Enerji, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım attı. Müşteriler bundan sonra online işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Müşteriler, borç bilgilerini ve abone ödeme bilgilerini E-Devlet üzerinden sorgulayabilecekleri gibi abonelik başvurularını ve fesih işlemlerini de e-Devlet üzerinden yürütebilecek.

"Kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Sistemin müşterileri için büyük kolaylık sağlayacağına inandığını belirten Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, "Sepaş Enerji olarak e-Devlet sistemine geçişimizi tamamladık. Bu uygulama vatandaşlarımızın hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıracak. Şu an tüm Türkiye'de 41 milyon kişi e-Devlet'i kullanıyor. Dijitalleşme adına bu büyük bir adımdır. Biz de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

Kocaeli, Sakarya, Güncel
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