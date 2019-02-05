Son Dakika Haberleri: Sepet değişimi enflasyon hesabını nasıl etkiler?

Sepet değişimi enflasyon hesabını nasıl etkiler?

20 dakika önce

Ana harcama kalemlerinin sepetteki ağırlıklarının değişmesinde neler etkili oldu?

Sepet değişimi enflasyon hesabını nasıl etkiler?, System.String[]
Ana harcama kalemlerinin sepetteki ağırlıklarının değişmesinde neler etkili oldu?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:50 

Ekonomi
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