Sepet değişimi enflasyon hesabını nasıl etkiler?
20 dakika önce
Ana harcama kalemlerinin sepetteki ağırlıklarının değişmesinde neler etkili oldu?
Ana harcama kalemlerinin sepetteki ağırlıklarının değişmesinde neler etkili oldu?
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:50
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