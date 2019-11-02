Son Dakika Haberleri: Sepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştü
Son Dakika 3. Sayfa Sepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştü

Sepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştü

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrika inşaatında çalışan iki işçi, sepetin yan yatması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Sepet ters döndü, iki işçi beton zemine düştü, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrika inşaatında çalışan iki işçi, sepetin yan yatması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.


Olay saat 11.00 sıralarında otomotiv yan sanayi üretimi yapan Aka Fabrikası'nın Yeniköy yolu üzerindeki tesislerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fabrikada taşeronu Ses Çelik firmasında çalışan Mehmet Sarıdaş (60) ve Enes Talha Coşar (21), çelik konstrüksiyon inşaat işi için sepetli araçla yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıktıkları esnada, sepet yan yatınca beton zemine düştü. Yaralanan iki işçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Mehmet Sarıdaş ve Enes Talha Coşar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Sarıdaş'ın yolda duran kalbi doktorların müdahalesi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Sarıdaş beyin kanaması teşhisi ile Bursa Şehir Hastanesine sevkedilirken, bacağı kırıldığı tespit edilen Enes Talha Coşar Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İş kazasıyla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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