Sepet ustası, yaptığı demliği atölyesinin kapısını sökerek çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sepet ustası, yaptığı demliği atölyesinin kapısını sökerek çıkardı - Son Dakika

Sepet ustası, yaptığı demliği atölyesinin kapısını sökerek çıkardı

6 saat önce

Rize'nin Çayeli ilçesinde sepet ustası Bekir Hervenik, plastik telden 90 santimetre genişliğinde, 120 santimetre boyunda yaptığı demliği atölyesinden çıkaramayınca kapıyı sökmek zorunda kaldı.

Sepet ustası, yaptığı demliği atölyesinin kapısını sökerek çıkardı, System.String[]

Rize'nin Çayeli ilçesinde sepet ustası Bekir Hervenik, plastik telden 90 santimetre genişliğinde, 120 santimetre boyunda yaptığı demliği atölyesinden çıkaramayınca kapıyı sökmek zorunda kaldı.

Şairler Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki Bekir Hervenik, evinin yan tarafındaki atölyesinde 45 yıldır sepet örüyor. Mesleğinin unutulmaması için mücadele eden Hervenik, halk eğitim merkezlerinde de zaman zaman ders veriyor.

İş adamı İdris Abonoz'un çay reklamı için ilçe merkezinde sergilenmek üzere bir metre uzunluğunda demlik yapmasını istemesi üzerine Hervenik, atölyesinde çalışmaya başladı.

Plastik teli örerek 90 santimetre genişliğinde, 120 santimetre boyunda demlik yapan Hervenik, kapının küçük kalması nedeniyle bunu dışarı çıkaramadı.

Hervenik'in oğlunun da yardımıyla söktüğü kapı, demliğin dışarı çıkarılıp Abonoz'a teslim edilmesinin ardından yerine takıldı.

Bekir Hervenik, AA muhabirine, her türlü el sanatını yaptığını söyledi.

Demliğin hikayesini anlatan Hervenik, "Kasnağını demirden, örmesini de plastik telden yaptım. Demliği dışarıda yapmayı planlamıştım. Hava müsait olmadığı için atölyede hazırlamak zorunda kaldım. Demliğin genişliği kapının genişliğinden fazla olunca dışarı çıkaramadım. Kapıyı sökmek zorunda kaldım." dedi.

Hervenik, ilk kez demlik yaptığını belirterek, "Bunu görenler 'Bu su tutacak mı?', 'Su tutmayan demlik mi olur?' dedi. Çay demlemek için bir ton su lazım buna. Çayı da ona göre koymak lazım." ifadelerini kullandı.

Abonoz ise çay reklamı için demliği yaptırmak istediğini kaydederek, "Demliği 15 gün boyunca el emeğiyle yaparak bitirmiş. Ortaya böyle bir eser çıktı. Biraz da büyük yaptığı için içeride kaldı. Dışarı çıkarmak için kapıyı sökmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Plastik, Çayeli, Rize, Çay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin en büyük müşterisi! 30 bin alım garantisi verildi
Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay!

Son Dakika Haberleri
18:09 Denizli Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı - Son Dakika Haber
17:57 Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı - Son Dakika Haber
17:57 Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri - Son Dakika Haber
17:51 DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi tutuklandı - Son Dakika Haber
17:42 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:12:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sepet ustası, yaptığı demliği atölyesinin kapısını sökerek çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]