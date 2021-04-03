Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı - Son Dakika

Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı

03.04.2021 01:57

Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı Evinin bahçesindeki geçim kaynağı sepet öğretmeni haline getirdi 50 yıllık usta, ağacı sepete dönüştürecek yeni ustalara ders vermeye başladı Bolu'da geçimini sağlamak için evinin bahçesinde sepet örerken keşfedilen tek...

Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı

Evinin bahçesindeki geçim kaynağı sepet öğretmeni haline getirdi

50 yıllık usta, ağacı sepete dönüştürecek yeni ustalara ders vermeye başladı

BOLU - Bolu'da geçimini sağlamak için evinin bahçesinde sepet örerken keşfedilen tek sepet ustası Erdoğan Sönmez, kadınlara kurs vererek yeni ustalar yetiştiriyor.

Bolu'da, Sarıcalar mahallesinde yaşayan Erdoğan Sönmez (72), küçük yaşlarda babasının ısrarıyla söğüt dalından sepet örme işini öğrendi. Uzun yıllar ördüğü sepetlerle geçimini sürdüren Sönmez, daha sonra farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığı için baba mesleğini bıraktı. Evli ve 2 çocuk babası olan Sönmez, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı çalışamaz hale gelince, geçimini sağlamak için 50 yıllık aradan sonra evinin bahçesinde yeniden sepet örmeye başladı. Bolu'nun tek sepet ustası olan Erdoğan Sönmez, evinin bahçesinde sepet ördüğü sırada ev hanımlarına yönelik bir proje kapsamında kurs verme teklifi aldı. Mesleğinin devam etmesini isteyen ve sepet örmeyi öğrenenlerin de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmesi için teklifi kabul eden Sönmez, haftanın 2 günü Umutkent Mahallesi sosyal tesisinde sepet örme dersi vermeye başladı.

"Birkaç tane eleman yetiştirirsem ne mutlu"

Bolu'da sepet örmeyi kendisinden başka kimsenin bilmediğini söyleyen sepet ustası Erdoğan Sönmez, "Ben evimin orda sepet yaparken görmüşler. Hanım ablalar geldiler. Buraya geldim, öğretmeye başladım. Benden başka bilen olmadığı için birkaç tane eleman yetiştirebilirsek ne mutlu. Öğretmeye çalışıyorum ve öğreteceğim de. Bolu'da bunu benden başka bilen yok. Bolu'nun son sepetçisi benim. Ben de öğrettiğim insanların bunu devam ettirmelerinden memnun kalacağım" diye konuştu.

"Sepet örme eğitimine çok talep var"

Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek programı kapsamında ev hanımlarına yönelik gerçekleştirilen projeyle ilgili konuşan Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya, "Seçilen mahallelerde özellikle ev hanımlarımıza yönelik aile ekonomisine katkı yapabilecekleri ürünleri satabilecekleri ticarete dönüştürebilecekleri eğitimler veriyoruz. Şuanda 40 kursiyerimiz var ama pandemi nedeniyle bazı kursiyerlerimiz devam etmiyor ve sınıflarımızı bölmek durumunda kaldık. Ama yeni yeni sahadaki eğitimlerimizi başlattık. Çok mahalleden talep var. Özellikle sepet örme eğitimine çok talep var. Sepet örme unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri ve pazarda da alıcısı çok. Yapılan bütün sepetlerin alıcıları hazır. Hanımlarımız nereye satacağım diye uğraşmayacaklar" dedi.

"Ev ekonomisine katkım olursa iyi olur"

Sepet örme kursuna katılan Yasemin Kıranatlı, severek yaptığı sepetleri kazanca dönüştürmek istediğini belirterek, "Muhtarımız bize böyle bir kurs olduğunu söyledi. Benim de eskiden beri çok merakım vardı. Öğrenmeyi çok istiyordum. Bulunmaz bir fırsat bizim için. Terapi gibi geldi. Her gün olsa gelirim. Hem severek yapıyorum ama daha sonra kazanca çevirmeyi de düşünüyorum. Ev ekonomisine bir katkım olursa iyi olur. Evde boş oturmaktansa bu tarz faaliyetlere katılmaları çok iyi olur. Hem zaman geçirmiş olurlar hem de bir şeyler öğrenmiş olurlar. Ev ekonomisine katkıda bulunmuş olurlar. Gayet güzel bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı

Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı         
23:33
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor         
21:24
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 02:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sepete dönülen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei