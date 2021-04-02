Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı - Son Dakika

Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı

02.04.2021 10:33
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı, System.String[]

Bolu'da geçimini sağlamak için evinin bahçesinde sepet örerken keşfedilen tek sepet ustası Erdoğan Sönmez, kadınlara kurs vererek yeni ustalar yetiştiriyor.

Bolu'da geçimini sağlamak için evinin bahçesinde sepet örerken keşfedilen tek sepet ustası Erdoğan Sönmez, kadınlara kurs vererek yeni ustalar yetiştiriyor.

Bolu'da, Sarıcalar mahallesinde yaşayan Erdoğan Sönmez (72), küçük yaşlarda babasının ısrarıyla söğüt dalından sepet örme işini öğrendi. Uzun yıllar ördüğü sepetlerle geçimini sürdüren Sönmez, daha sonra farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığı için baba mesleğini bıraktı. Evli ve 2 çocuk babası olan Sönmez, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı çalışamaz hale gelince, geçimini sağlamak için 50 yıllık aradan sonra evinin bahçesinde yeniden sepet örmeye başladı. Bolu'nun tek sepet ustası olan Erdoğan Sönmez, evinin bahçesinde sepet ördüğü sırada ev hanımlarına yönelik bir proje kapsamında kurs verme teklifi aldı. Mesleğinin devam etmesini isteyen ve sepet örmeyi öğrenenlerin de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmesi için teklifi kabul eden Sönmez, haftanın 2 günü Umutkent Mahallesi sosyal tesisinde sepet örme dersi vermeye başladı.

"Birkaç tane eleman yetiştirirsem ne mutlu"

Bolu'da sepet örmeyi kendisinden başka kimsenin bilmediğini söyleyen sepet ustası Erdoğan Sönmez, "Ben evimin orda sepet yaparken görmüşler. Hanım ablalar geldiler. Buraya geldim, öğretmeye başladım. Benden başka bilen olmadığı için birkaç tane eleman yetiştirebilirsek ne mutlu. Öğretmeye çalışıyorum ve öğreteceğim de. Bolu'da bunu benden başka bilen yok. Bolu'nun son sepetçisi benim. Ben de öğrettiğim insanların bunu devam ettirmelerinden memnun kalacağım" diye konuştu.

"Sepet örme eğitimine çok talep var"

Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek programı kapsamında ev hanımlarına yönelik gerçekleştirilen projeyle ilgili konuşan Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya, "Seçilen mahallelerde özellikle ev hanımlarımıza yönelik aile ekonomisine katkı yapabilecekleri ürünleri satabilecekleri ticarete dönüştürebilecekleri eğitimler veriyoruz. Şuanda 40 kursiyerimiz var ama pandemi nedeniyle bazı kursiyerlerimiz devam etmiyor ve sınıflarımızı bölmek durumunda kaldık. Ama yeni yeni sahadaki eğitimlerimizi başlattık. Çok mahalleden talep var. Özellikle sepet örme eğitimine çok talep var. Sepet örme unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri ve pazarda da alıcısı çok. Yapılan bütün sepetlerin alıcıları hazır. Hanımlarımız nereye satacağım diye uğraşmayacaklar" dedi.

"Ev ekonomisine katkım olursa iyi olur"

Sepet örme kursuna katılan Yasemin Kıranatlı, severek yaptığı sepetleri kazanca dönüştürmek istediğini belirterek, "Muhtarımız bize böyle bir kurs olduğunu söyledi. Benim de eskiden beri çok merakım vardı. Öğrenmeyi çok istiyordum. Bulunmaz bir fırsat bizim için. Terapi gibi geldi. Her gün olsa gelirim. Hem severek yapıyorum ama daha sonra kazanca çevirmeyi de düşünüyorum. Ev ekonomisine bir katkım olursa iyi olur. Evde boş oturmaktansa bu tarz faaliyetlere katılmaları çok iyi olur. Hem zaman geçirmiş olurlar hem de bir şeyler öğrenmiş olurlar. Ev ekonomisine katkıda bulunmuş olurlar. Gayet güzel bir fırsat" ifadelerini kullandı. - BOLU

Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı
Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı

Bolu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sepete dönüşen söğüt dalları yarım asırlık elleri usta öğretici yaptı - Son Dakika


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