Son Dakika Haberleri: Sepetler Yılbaşı İçin Doluyor

Sepetler Yılbaşı İçin Doluyor

1 saat önce

YENİ yılı coşkulu bir şekilde karşılamak isteyenler yılbaşı alışverişine başladı.

Sepetler Yılbaşı İçin Doluyor, System.String[]
YENİ yılı coşkulu bir şekilde karşılamak isteyenler yılbaşı alışverişine başladı. Yılbaşı ağaçlarından yeni yıl süslemelerine, çerezden tombalaya kadar bir çok malzeme, alışveriş sepetlerini doldurdu.

Yılbaşına çok az bir süre kala 2019'u coşkulu bir şekilde karşılamak isteyenler Yılbaşı ağaçlarından yeni yıl süslemelerine, çerezden tombalaya kadar bir çok malzeme, alışveriş sepetlerini doldurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaların en çok tercih edilen ürünleri yılbaşı ağaçları, süslemeler, çerez ve tombala oldu.

Yeni yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaklaşan yeni yıl öncesinde yılbaşı sofralarında ihtiyaç duyulan tüm lezzetleri ve yılbaşını anlamlı kılan süslemeleri müşterileriyle buluşturmaya başladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Her yeni yıl, yeni bir başlangıcın habercisi niteliğindedir. 2018 yılını geride bırakıp 2019 yılına adım atarken başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, müşterilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile tüketiciler adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:19 Kaynak: DHA

Yılbaşı, Ekonomi
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