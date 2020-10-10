Sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde D300 karayolu üzerinde kavşaktan geçmiş yapmak isteyen sepetli motosiklete, karayolunda seyreden otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrularak ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza saat 15.30 sıralarında Kula'ya bağlı Dereköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manaklar Mahallesi ile Dereköy Mahallesi arasında bulunan kavşaktan geçiş yapmak isteyen Mustafa Domatidaresindeki plakasız ve sepetli motosiklete, İzmir- Ankara D300 karayolunda Uşak yönünden İzmir yönünde doğru seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 45 ABA 561 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan yaşlı adam, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Domat, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak hastaneye akın eden Domat'ın ailesi ve yakınları, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Murat K. ise, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan sepetli motosiklet ile otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.