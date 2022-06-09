Sepetli motosikletle polis otosundan işte böyle kaçtılar
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sepetli motosiklette bulunan 2 kişinin polis otosundan kaçtığı kovalamaca görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sepetli motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi trafiğin yoğun olarak işlediği cadde üzerinde uzun bir süre polis ekiplerinden kaçtı. Sepetli motosiklette bulunan genç yaştaki 2 şahsın, hangi olayla ilgisinin olduğu ve polisten neden kaçtığı öğrenilemedi.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedilen kovalamaca aksiyon sahnelerini aratmadı.
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