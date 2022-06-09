Olay, Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sepetli motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi trafiğin yoğun olarak işlediği cadde üzerinde uzun bir süre polis ekiplerinden kaçtı. Sepetli motosiklette bulunan genç yaştaki 2 şahsın, hangi olayla ilgisinin olduğu ve polisten neden kaçtığı öğrenilemedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sepetli motosikletle polis otosundan işte böyle kaçtılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.