Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk
1 saat önce
KENDİ hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:44 Kaynak: DHA
KENDİ hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle TEM
'de tehlikeli yolculuk yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı. Motosiklet
kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti.
Seyrantepe Mevkii'nde kameraya yakalanan tehlikeli yolculukta, motosikleti kullanan yetişkin kişinin arkasında bir çocuğun oturduğu görülüyor. Sonradan eklenmiş olduğu anlaşılan sepette ise biri iki çocuk ön tarafta otururken, bir kadın da kucağında bir çocukla arka tarafta oturuyor.
Motosiklet sürücüsü ve yolcuların hiçbirinin kaskının olmaması ise ayrıca dikkat çekiyor.
- İstanbul
Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk!
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