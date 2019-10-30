Son Dakika Haberleri: Sepetli vinç köprüde askıda kaldı
Son Dakika Güncel Sepetli vinç köprüde askıda kaldı

Sepetli vinç köprüde askıda kaldı

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde, köprüde askıda kalan sepetli vinçteki 2 kişi yaralandı.

Sepetli vinç köprüde askıda kaldı, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesinde, köprüde askıda kalan sepetli vinçteki 2 kişi yaralandı.

İlçedeki elektrik arızasına müdahaleden dönen Fatih Uras (45) yönetimindeki Dicle Elekrik şirketine ait 21 BC 112 plakalı sepetli vinç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Kezer Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı.

Vinç, çarpmanın şiddetiyle köprüde askıda kaldı.

Olay yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Salık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredekilerin de destek verdiği ekipler aracın Kezer Çayı'na düşmesini önledi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Uras araçtan çıkarken, Bedri Arslan (34) ise araç içinde sıkıştı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarılan Arslan ile Uras, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Askıda kalan vinç de bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Baykan, Dicle, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık ekmek tartışmasına İBB'den yeni çözüm: BELTUR eliyle sadece bir teknede satış yapılabilir
İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifine İmamoğlu'ndan ilk tepki: Hukuki yollara başvuracağız Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye AK Parti MKYK'de değişiklik! Mustafa Yeneroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:36:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sepetli vinç köprüde askıda kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]