Son Dakika Haberleri: Sepetli vinç köprüde askıda kaldı: 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Sepetli vinç köprüde askıda kaldı: 2 kişi yaralandı

Sepetli vinç köprüde askıda kaldı: 2 kişi yaralandı

35 dakika önce

Siirt'te, köprüde askıda kalan sepetli vinçteki 2 kişi yaralandı.

Siirt'te, köprüde askıda kalan sepetli vinçteki 2 kişi yaralandı.

İlçedeki elektrik arızasına müdahaleden dönen Fatih Uras (45) yönetimindeki Dicle Elekrik şirketine ait 21 BC 112 plakalı sepetli vinç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Kezer Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı.

Vinç, çarpmanın şiddetiyle köprüde askıda kaldı.

Olay yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Salık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredekilerin de destek verdiği ekipler aracın Kezer Çayı'na düşmesini önledi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Uras araçtan çıkarken, Bedri Arslan (34) ise araç içinde sıkıştı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarılan Arslan ile Uras, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Askıda kalan vinç de bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sepetli vinç köprüde askıda kaldı: 2 kişi yaralandı

Dicle, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Barosu'ndan Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu
Ambulans çalan hırsızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eski anılarımı canlandırmak için yaptım Esed yönetiminden terör örgütü YPG'ye skandal çağrı: Suriye ordusuna katılın Bursa'da ilginç kaza! Kopan vincin demiri suratına çarpan adam ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 19:53:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sepetli vinç köprüde askıda kaldı: 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]