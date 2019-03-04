Son Dakika Haberleri: Sepette Yolculuk Yürekleri Ağza Getirdi

Sepette Yolculuk Yürekleri Ağza Getirdi

1 saat önce

Adıyaman'da, bir motosiklete bağlanan sepette yolculuk yapan kişi görenleri korkuttu.

Sepette Yolculuk Yürekleri Ağza Getirdi, System.String[]
Adıyaman'da, bir motosiklete bağlanan sepette yolculuk yapan kişi görenleri korkuttu.

Kent merkezinde seyir halinde olan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin arkasına bağlanan sepet içerisindeki kişinin tehlikeli yolculuğu amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yoğun trafiğin olduğu 2. Çevre Yolu üzerinde seyreden motosiklete bağlanan sepette yolculuk eden vatandaş, tehlikeye aldırış etmeden yolculuğunu sürdürdü. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:17 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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