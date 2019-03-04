Sepette Yolculuk Yürekleri Ağza Getirdi

Adıyaman'da, bir motosiklete bağlanan sepette yolculuk yapan kişi görenleri korkuttu.

Adıyaman'da, bir motosiklete bağlanan sepette yolculuk yapan kişi görenleri korkuttu.



Kent merkezinde seyir halinde olan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin arkasına bağlanan sepet içerisindeki kişinin tehlikeli yolculuğu amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yoğun trafiğin olduğu 2. Çevre Yolu üzerinde seyreden motosiklete bağlanan sepette yolculuk eden vatandaş, tehlikeye aldırış etmeden yolculuğunu sürdürdü. - ADIYAMAN

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