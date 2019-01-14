Sephora İndiriminden Kaçırmamanız Gerekenler! ???300tl Alışveriş
33 dakika önce
Daha önce yaptığım bayram alışverişi videomda Sephora indiriminden de alışveriş yapmamı istemiştiniz.
Daha önce yaptığım bayram alışverişi videomda Sephora
indiriminden de alışveriş yapmamı istemiştiniz. Ben de bu defa yakaladığım Sephora indiriminden 300TL'lik bir alışveriş yaptım, hem neler aldığımı hem de indirimde olan diğer ürünleri gösterdim. Umarım keyifle izlersiniz. **SPONSORLU DEĞİLDİR**
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:14 Kaynak: Youtube
Asansörde İç Çamaşırlı Paylaşım Yapan Tuba Ünsal, Tepki Çekti
Arda Kural, Çocukluk Aşkı Yıldız Asyalı'ya Övgü Yağdırdı: Çocukluk Aşkımdı, Unutamayacağımız Şeyler Yaşadık
Aykut Kocaman: "Şikayet Edecek Bir Şey Yok"
Estetisyen Doktora Beyzbol Sopasıyla Saldırdılar