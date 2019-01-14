Son Dakika Haberleri: Sephora İndiriminden Kaçırmamanız Gerekenler! ???300tl Alışveriş

Sephora İndiriminden Kaçırmamanız Gerekenler! ???300tl Alışveriş

33 dakika önce

Daha önce yaptığım bayram alışverişi videomda Sephora indiriminden de alışveriş yapmamı istemiştiniz.

Daha önce yaptığım bayram alışverişi videomda Sephora indiriminden de alışveriş yapmamı istemiştiniz. Ben de bu defa yakaladığım Sephora indiriminden 300TL'lik bir alışveriş yaptım, hem neler aldığımı hem de indirimde olan diğer ürünleri gösterdim. Umarım keyifle izlersiniz. **SPONSORLU DEĞİLDİR**

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:14 Kaynak: Youtube

Sephora, Genel
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