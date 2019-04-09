Son Dakika Haberleri: Sephora Kutularımızı Birbirimize Hediye Ettik | Sebile Ölmez

Sephora Kutularımızı Birbirimize Hediye Ettik | Sebile Ölmez

1 saat önce

Sephora online açıldı ve bu mutlu haberi daha önce paykaltıysam da resmi olarak açılmamıştı.

Sephora online açıldı ve bu mutlu haberi daha önce paykaltıysam da resmi olarak açılmamıştı. Şimdi tam anlamıyla açıldı ve biz de Ezgi Kasapoğlu ile bir challange yaptık. Ben kendime alışveriş yaptım ve Ezgi'de kendisine. Sonra kutularımızı birbirimize hediye ettik.Benim kutumun içindekileri aşağıda inceleyebilirsiniz> Hızlı abonelik için tıklayınız > Web Sitem
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:02 Kaynak: Youtube
Sephora, Genel
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