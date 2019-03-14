Sepil'den Başkan Atila'ya Stat Teşekkürü

Başkan Atila'nın kendilerine gösterdiği desteğe vurgu yapan Sepil, " Bornova Belediyesi ile çok güzel bir işbirliği yaptık. Bu çalışmalar ve özellikle de Bornova Stadı için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bornova'nın 5 yıl içinde spor alanında hayal edilemeyecek bir noktaya geldiğini ifade eden Başkan Atila da, "Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerini ağırlayarak Türkiye kamuoyuna Bornova markasını duyurmaya çalıştık" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Yönetim Kurulu Üyeleri Can Kestelli ile Talat Papatya'yı makamında ağırladı. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Başkan Atila'ya Göztepe'ye verdiği destek ve Bornova Stadı için teşekkür eden Sepil, Kulübün tarihini anlatan '92 Yıllık Çınar' adlı kitabın ilk baskılarından birini de hediye etti.

İşbirliği için teşekkür

Kendisinin de Göztepe Spor Kulübü'ndeki görevinde 5. yılı olduğunu hatırlatan Mehmet Sepil, "Bu süre içinde sizinle ve Bornova Belediyesi ile çok güzel bir işbirliği yaptık. Bu çalışmalar ve özellikle de Bornova Stadı için çok teşekkür ediyoruz " dedi.

'Bornova Markasını duyurmaya çalıştık'

Bornova'nın 5 yıl içinde Altınordu ve Göztepe Spor Kulüpleri sayesinde spor alanında hayal edilemeyecek bir noktaya geldiğini ifade eden Başkan Atila ise, "Türkiye'de futbolun ilk oynandığı yer Bornova. Bornova'da Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerini ağırlayarakTürkiye kamuoyuna Bornova markasını duyurmaya çalıştık. Stat projesinde bu noktaya gelmemiz sizlerle oldu. Göztepe Spor Kulübü'nün gayretleriyle Süper Lig standartlarında bir stada kavuştuk.Bunun da kentimize büyük katkısı oldu" diyerek bilgi verdi.

Bornova Stadı'nın kent ekonomisine büyük katkı sağladığına vurgu yapan Atila, "Maç günleri ilçemizde bulunan kafeler, restoranlar doluyor. Bornova'nın her yeri karnaval gibi oluyor.İzmirli bir kulüp önce alt ligden üst lige sonra da 1. Lig'den Süper Lig'e çıktı. Bunlar önemli başarılar" diye konuştu.